TV Globo reprisa melhores momentos do Rock in Rio

Os destaques dos dois fins de semana do Rock in Rio, nos palcos Mundo e Sunset, serão reprisados neste domingo, na TV Globo. O programa com os melhores momentos vai ao ar na madrugada deste domingo (13) para segunda-feira (14), à 1h10.

O festival aconteceu entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio.

Cerca de 700 mil pessoas frequentaram o evento, somados em seus sete dias. É o terceiro maior número da história do festival, perdendo apenas para as edições de 2001 e 1985 e empatando com as de 2017 e 2011

A área do festival também aumentou. A Cidade do Rock contou, nesta edição, com 385 mil metros quadrados - 60 mil a mais do que a de 2017. No total, havia 17 áreas e nove palcos. A programação somou 300 horas de música.

Em números absolutos, a maior edição da história foi a clássica 1985: 1,3 milhão de pessoas compareceram ao evento. O número, no entanto, soma 10 dias de festival - hoje, o padrão é de 7 dias.

Considerando a média de público por dia, a maior edição foi a de 2001, que levou 176 mil pessoas diariamente à Cidade do Rock. Em segundo lugar vem a edição de 1985, seguida por 2017 e 2011, em empate técnico, com 100 mil pessoas por dia, e a de 2018, com o mesmo número.