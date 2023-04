TV mostra imagens do ministro do GSI no Planalto durante ataques de 8 janeiro

Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Gonçalves Dias, aparentemente orientando bolsonaristas durante os ataques aos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. As cenas foram exibidas pela CNN.

Duas câmeras registraram a presença do general, por volta das 16h, quando o grupo bolsonarista já havia invadido o Planalto. Gonçalves Dias está no comando do GSI desde 1º de janeiro, substituindo o general Augusto Heleno. O órgão é responsável por abordar temas de segurança e militar diretamente com a Presidência.

A primeira das imagens divulgadas mostra Gonçalves Dias caminhando só, no terceiro andar. Ele tenta abrir duas portas e entra no gabinete.

Em outra imagem, o ministro aparece caminhando ao lado de bolsonaristas. Segundo a CNN, ele e outros membros do GSI indicam uma saída de emergência ao grupo de vândalos.

Ele não aparenta ordenar seguranças para que tomem alguma ação específica, nem dá voz de prisão.

Vários funcionários do GSI aparecem nas imagens circulando e até cumprimentando bolsonaristas.

O gabinete informou que a conduta dos agentes públicos é apurada.

"As imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos", afirmou o GSI.

O ministro Gonçalves Dias não foi citado na resposta do GSI. O governo não se manifestou até o momento.