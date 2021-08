TV Sudoeste exibe programa sobre 15 anos do Festival de Inverno

Por causa da pandemia de covid-19, o Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista, não vai acontecer. É o segundo ano seguido que o evento é suspenso. Mas, para compensar essa falta e para dar um clima para a edição do próximo ano, a TV Sudoeste exibe neste sábado, às 23h10, o Especial Festival de Inverno Bahia, que vai ter muita música com os melhores momentos desses 15 anos de festa.

Com o mote “Um abraço em nossa história”, a equipe da Icontent, empresa de entretenimento da Rede Bahia e organizadora do Festival de Inverno Bahia (FIB), reuniu atrações que já estiveram em Conquista para levar o clima da festa à casa dos telespectadores. No programa, o repórter Pablo Vasconcelos estará acompanhado da banda Trio da Huanna, que esteve na última edição do FIB, em 2019.

Além deles, artistas que já passaram pelo Parque Teopompo de Almeida, estarão no especial para falar das suas lembranças e impressões sobre a festa. Entre os nomes confirmados, estão Léo Santana, Frejat e a Banda Biquíni Cavadão, que dá voz ao atual jingle do evento.

De acordo com o coordenador de produção da Icontent, Adriano Gusman, a expectativa é que o programa prepare o público para as emoções que serão vividas em 2022. “O momento ainda não é de aglomeração, mas diante da grandiosidade do Festival de Inverno percebemos que era importante celebrarmos, mesmo que à distância. Para o próximo ano, já estamos nos preparando para o retorno presencial que promete grandes novidades”, conta Gusman.

O programa Especial Festival de Inverno Bahia terá transmissão ao vivo pelo site gshow.com/bahia .

Um ponto de calor no frio

Vitória da Conquista é uma das cidades baianas que apresenta as temperaturas mais baixas. Por isso, neste ano, como parte do Especial FIB, a equipe da TV Sudoeste, em parceria com a Polícia Militar, através da Patrulha Solidária, estará recolhendo agasalhos, roupas, mantas, cobertores, gorros, cachecóis e luvas, que serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social. As arrecadações serão feitas até o dia 05 de setembro, nos seguintes locais:

Unidades da Polícia Militar de Vitória da Conquista;

TV Sudoeste – 9h às 18h, Rua dos Fonseca's, 154 – Centro;

Taco – 9h às 19h, Avenida Olívia Flores, 686, Loja 1 - Universidade, Vitória da Conquista - BA, 45028-524;

Diamantina Toyota - 9h às 18h, Avenida Presidente Dutra, S/N - KM 836 – Felicia;

HENET - 9h às 18h, Avenida Deraldo Mendes, 426 Bairro Brasil;

As peças doadas deverão estar preferencialmente limpas e alocadas em sacolas plásticas fechadas.