TVE celebra audiovisual com exibição de filmes baianos

Após duas temporadas de sucesso em 2020, uma na TVE Bahia e outra na TVT São Paulo, a Sessão Cinemateca da Bahia na TVE – ANO II retorna em 2021 com cinco novos programas. Com o tema Caminhos das Memórias, a programação homenageia o Dia da Preservação Audiovisual, celebrado em 27 de outubro. As obras que compõem os novos programas foram selecionadas no Prêmio de Exibição Audiovisual, edital promovido pela Funceb que integra o Programa Aldir Blanc Bahia (PABB).

A programação acontecerá aos sábados, às 22, já a partir deste dia 9 de outubro. O primeiro filme a ser exibido será Quarto Camarim (101 min), de Camele Queiroz e Fabrício Ramos; seguido de Faz-se Filmes (99 min), de Violeta e Gugui Martinez, que será exibido no sábado seguinte (16/10).

No dia 23 de outubro será a vez de Jonas e o Circo sem Lona (81 min), de Paula Gomes. A programação encerra no dia 30 de outubro com Memória Filmada de uma Saudade Eterna (80 min), de Carla Laudari.

Além da programação de longas-metrangens, haverá uma sessão Especial Dia das Crianças, no domingo (10), a partir das 14h. Na ocasião serão exibidos os filmes curtas-metragens: A Guardiã e o Sumiço da Cachoeira (20’), da Meu Peixe Produções; O Filme de Carlinhos (12’), de Henrique Filho; Orun Aiyê: a Criação do Mundo (11’), de Jamile Coelho e Cintia Maria; além de Miúda e o Guarda-Chuva (11’) - único não premiado no edital do PABB -, de Amadeu Alban.

As exibições acontecerão na TV Educadora da Bahia e através do site www.irdeb.ba.gov.br/tveonline.





SERVIÇO - Sessão Cinemateca da Bahia na TVE – ANO II | Exibições: aos sábados, de 9 a 30 de outubro de 2021, às 22h | Especial Dia das Crianças: 10 de outubro de 2021, às 14h