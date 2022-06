TVE e Rádio Educadora transmitem 50 shows de Salvador e Amargosa

A TVE e a Rádio Educadora FM vão transmitir ao vivo e com exclusividade os shows do São João da Bahia a partir desta quinta-feira (23), às 20h. As emissoras vão exibir 50 atrações musicais do Parque de Exposições em Salvador e de Amargosa. A cobertura dos festejos juninos inclui outros programas e conteúdos durante todo o período.

Com mais de 50 horas de transmissão ao vivo e 160 profissionais envolvidos, a cobertura da TVE começa na quinta-feira (23), às 20h, e vai até o domingo (26), com os shows do Parque de Exposições, em Salvador. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Geraldo Azevedo, Juliette, Solange Almeida, Adelmário Coelho e Flávio José. Nestes mesmos dias, a emissora transmite também os shows da cidade de Amargosa. Com a temática De Volta ao Forró, a cidade do Vale Jiquiriçá contará com a presença de grandes artistas como Elba Ramalho, João Gomes, Calcinha Preta, Saia Rodada e Tierry. As comemorações retornam no São Pedro, de 30 de junho a 02 de julho, no Parque de Exposições, também com transmissão ao vivo da TVE, às 19h.

Na rádio Educadora FM, a programação especial traz muito forró durante todo o dia e os shows de quinta (23) a sábado (25), a partir das 20h. No domingo (26), a transmissão começa mais cedo, às 15h. Pela primeira vez, a emissora também fará a transmissão dos shows do interior, direto da cidade de Amargosa, com a apresentação de grandes nomes da música nordestina. Além da programação musical da Educadora FM para a festa junina, ainda tem o tradicional programa Forró para Todos, sempre aos domingos, às 12h.

Confira a programação:

Parque de Exposições - Salvador

Quinta (23) , 20h - Norberto Curvêllo | Thiago Brava | Cláudia Leitte | Harmonia do Samba | Kleo Dibah | Devinho Novaes | Flávio José | Junior Bastos | João Gomes

Sexta (24), 18h30 - Dorgival Dantas | Emely Rodrigues | Jorge e Mateus | Diego e Vitor Hugo | Dan Valente | Nattan | Ana Catarina | Flor Serena | Saia Rodada

Sábado (25), 18h30 - Elba Ramalho | Vitor Fernandes | João Gomes | Marquinho Navais | Pedro Libe | Mari Fernandez | Zé Felipe | Limão com Mel

Domingo (26), 17h - Elba Ramalho | Israel e Rodolffo | Bell Marques | Mano Walter | Zelito Miranda | Genard | Tierry | Aline Fernandes | Calcinha Preta

Quinta (30), 19h - Parangolé | Solange Almeida | Adelmario Coelho | Geraldo Azevedo | Juliette | Bruno e Denner | Calcinha Preta

Sexta (1/7), 19h - Papazzoni | Jeane Lima | Lincoln | Wesley Safadão | Simone e Simaria | Saia Rodada | Thiago Aquino

Sábado (2/7), 17h30 - Psirico | Flavio José | Luan Santana | Carlinhos Brown | Murilo Huff | Daniela Mercury | Seu Maxixe | André e Mauro