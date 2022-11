TVE exibe série sobre formação da identidade feminina a partir da adolescência

A TVE exibe a partir desta quarta (9) a série documental Toda Menina Baiana, que reflete sobre a formação da identidade feminina em toda a sua diversidade, a partir da chegada aos 15 anos. Dirigida por Cecília Amado (Capitães da Areia/2011), a obra de quatro episódios será apresentada sempre às quartas-feiras, às 18h.

Toda Menina Baiana retrata o amadurecimento de adolescentes baianas e destaca, a cada episódio, um conflito íntimo como as mudanças no corpo, a descoberta da sexualidade, os desafios dos relacionamentos familiares e sociais, questões sobre educação, racismo, redes sociais e todos os principais temas que tocam meninas dessa faixa etária atualmente.

O primeiro episódio conta a história de Ayana e Shayres, indígenas Pataxós da cidade de Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul baiano. Ayana luta para resgatar as tradições de sua aldeia, a Reserva da Jaqueira, e sonha em se tornar jornalista. Shayres, que vive na aldeia urbana de Coroa Vermelha, aprendeu com a avó os valores da educação indígena e conta a sua versão sobre o “descobrimento” do Brasil.

A obra da Truque Produtora de Cinema, com produção executiva de Ana Luiza Campos e Sylvia Abreu, coloca a representatividade em cena ao trazer às telas jovens artistas, atletas, indígenas, quilombolas, de regiões pesqueiras, da zona rural, de diferentes religiões, gestantes, feministas e youtubers.

Toda Menina Baiana é resultado do Bahia na Tela, maior edital de fomento à produção audiovisual para a televisão baiana a partir da parceria entre o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e a Agência Nacional de Cinema (Ancine), via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

SERVIÇO - Série Toda Menina Baiana | exibição às quartas, a partir dos dia 9, às 18h.