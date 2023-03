Twitter caiu? Rede social apresenta instabilidades nesta segunda (6)

O Twitter apresenta instabilidades aos usuários nesta segunda-feira (6). Enquanto a versão web está apresentando erro para alguns, usuários do aplicativo relatam que fotos e vídeos não estão carregando.

De acordo com o DownDetector, site que contabiliza relatos de instabilidades nas plataformas sociais, o problema com o uso da rede teve início por volta das 13h30 desta segunda.

Às 13h24, havia 24 reclamações. Às 13h54, mais de 7.500 reclamações já haviam sido feitas. Do total de reclamações, 69% dizem respeito à versão web, e 18% ao aplicativo. Do total, 12% reclamam da conexão do servidor.

Não há informações sobre o que gera a instabilidade no uso do Twitter.