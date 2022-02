Tyler Boyd: quem é o affair de Anitta que jogará o Super Bowl

O Cincinnati Bengals vão ganhar o Super Bowl. Ao menos, é o que garante Anitta. Durante sua participação no programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, a cantora apostou todas as fichas no título da equipe de Ohio sobre o Los Angeles Rams na final da NFL. O motivo? "Um dos homens dela" joga lá.

"Os Bengals vão vencer com certeza. Você pode apostar todo seu dinheiro nisso. E você sabe como eu sei que eles vão vencer? Porque um dos meus homens joga lá. E eu sei que eles vão vencer porque eu vou garantir que ele tenha uma grande noite anterior”, disse Anitta.

Não demorou muito para os detetives da internet irem atrás do suposto affair da cantora. E tudo indica que trata-se de Tyler Boyd, wide receiver dos Bengals. Eles se seguem no Instagram e já trocaram curtidas e comentários carinhosos.

Nunca ouviu falar do jogador? Tudo bem, você não é o único: Tyler não é um nome de grande mídia na NFL. Ele tem 27 anos e começou na NFL em 2016, quando foi selecionado na segunda rodada do draft pelo time de Ohio. Antes, ele atuou pela Universidade de Pittsburgh, entre 2013 e 2015.

O wide receiver foi um coadjuvante nos dois primeiros anos da carreira profissional, e AJ Green era considerado o protagonista do grupo de recebedores. A carreira dele só mudou depois de 2017, quando se tornou o principal recebedor do time e superou as 1000 jardas nos dois anos seguintes.

Os Bengals, porém, viviam um período turbulento, e chegaram a ser o pior time da liga em 2019. Mas, a partir do draft de 2020, a franquia captou novos jogadores, se recuperou e, neste ano, chegou ao Super Bowl. Depois de dois vice-campeonatos, ambos para o San Francisco 49ers, a equipe de Cincinnati tenta seu primeiro título.

Boyd, aliás, é um dos capitães da equipe. Na atual temporada, ele tem 67 recepções e cinco touchdowns, com 828 jardas recebidas. Em 2019, ele assinou um novo vínculo de quatro anos e 43 milhões de dólares com os Bengals.

No Instagram, o jogador tem 152 mil seguidores, mas não costuma postar muito sobre sua vida pessoal. Ele dá prioridade para posts de jogadas e das partidas dos Bengals.

O Super Bowl, entre Bengals e Los Angeles Rams, será disputado no dia 13 de fevereiro.