Tyson e Holyfield lançam petisco de cannabis em formato de orelha

Um dos momentos mais históricos da carreira de Mike Tyson é também o mais infame. Irritado com uma suposta cabeçada de Evander Holyfield, o lutador mordeu e arrancou um pedaço da orelha do adversário. Tyson cuspiu o pedaço no chão, enquanto Holyfield gritava e pulava por conta da dor. O momento, porém, parece ter ficado no passado.

Após 25 anos da famosa luta, os dois se juntaram em uma parceria diferentona. Tyson, que é empresário de cannabis, anunciou o lançamento, com o antigo oponente, de uma linha de comestíveis em formato de orelha, chamada de "Holy Ears" (orelhas sagradas, em tradução livre).

"Se eu estivesse usando cannabis, não teria mordido sua orelha", brincou Tyson.

Holyfield, a princípio, disse não ter gostado da ideia, já que relembrava um ato violento que sofreu, mas foi convencido e topou a parceria. "Eu não achei engraçado no começo, mas, depois, percebi que Mike não tinha mais problemas há algum tempo", falou o ex-boxeador, ao HuffPost.

Holyfield ainda afirmou que nunca havia experimentado a cannabis, até provar o produto do Tyson. "Eu queria ter certeza de que chegaria em casa e não faria nada a ninguém. Eu comi e deitei. Acordei na manhã seguinte e fiquei tipo, 'Uau'".

A linha de produtos da parceria entre as duas lendas do boxe deve começar a ser vendida em 2023.