U2 vai exibir shows históricos da banda no YouTube em março e abril

O U2 vai transmitir quatro shows históricos no canal da banda no YouTube em março e abril. Os vídeos dos shows feitos entre 1983 e 2015 vão ficar disponíveis durante 48 horas cada um.

Os shows da série U2: The Virtual Road foram tratados com visual aprimorado, áudio remasterizado e incluem as apresentações de abertura.

Veja a lista das apresentações abaixo:

17 de março - U2 Go Home: Ao vivo em Slane Castle - Irlanda - 2001

25 de março - U2: Ao vivo em Red Rocks, Denver, Colorado - EUA - 1983

1º de abril - PopMart: Ao vivo na Cidade do México - México - 1997

10 de abril - iNNOCENCE + eXPERIENCE: Ao vivo em Paris - França - 2015