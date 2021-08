Ubaitaba faz festa para Isaquias Queiroz durante desfile em carro aberto: 'orgulho'

Medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, o canoísta Isaquias Queiroz teve a recepção que merecia em Ubaitaba, sua cidade natal, nesse final de semana. Após desembarcar no aeroporto de Ilhéus, no sul da Bahia, a festa já era grande, e ele falou sobre a emoção de uma conquista tão aguardada. “É uma trajetória linda de vitórias, principalmente agora podendo fechar com medalha de ouro nos jogos olímpicos. Para mim é muito especial”, disse o atleta à TV Santa Cruz (Rede Bahia).

“Minha casa é aqui, minha esposa é de Itabuna. Então eu vivo aqui no sul da Bahia. Fico na seleção, no Flamengo, no Rio de Janeiro, mas sempre que eu posso [venho aqui]”, explicou ele, antes de pegar um carro e seguir para Ubaitaba, onde reencontrou a família, os amigos e, claro, a população da 'cidade das canoas', que foi à rua festejar a passagem do campeão olímpico a bordo de uma viatura do Corpo de Bombeiros no sábado (14).

As recomendações de distanciamento social, por conta da pandemia, não foram respeitadas e um cortejo com dezenas de motociclistas se formou para seguir o veículo com o campeão.

O atleta falou que este ano foi difícil para conseguir visitar a família, por causa da pandemia, mas que agora, passada a maratona para chegar ao topo do pódio, terá mais tempo para curtir o carinho de todos. “Agora que estou de férias, pude vim aqui para ficar tranquilo, sossegar um pouco, descansar até começar o treinamento para Paris”, disse antes do cortejo.

Durante a carreata, destacou a satisfação em representar bem Ubaitaba e a Bahia. "Já chorei na entrada da cidade porque ali eu senti como que é de verdade a sensação de ser acolhido, de ter um reconhecimento do seu trabalho, que é o que vocês estão demonstrando pra mim. E eu sinto muito orgulho da minha cidade. Todo mundo sabe que aonde eu vou, aonde eu faço entrevista, eu sempre faço questão de falar que sou de Ubaitaba, que eu amo a minha cidade, a minha Bahia; tenho muito orgulho de ser baiano", discursou ele, durante o desfile em carro aberto, no qual foi festejado por onde passava. Com informações do Giro Ipiaú.