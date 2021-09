Uber nega aumento no preço das corridas; 99 confirma reajuste

O Uber não vai aumentar o preço cobrado nas corridas. A confusão sobre o tema começou nesta sexta (10), quando houve o anúncio de que haveria um reajuste. Diferentemente do que foi noticiado anteriormente pelo CORREIO, a mudança nas taxas, no entanto, serão referentes apenas ao repasse para os motoristas, sem impacto algum na vida do consumidor.

O reajuste era um pleito antigo da categoria, que tem sofrido bastante com a constante alta no preço dos combustíveis em todo o país. Por meio de nota, a Uber informou que não haverá aumento para o passageiro.

Já no caso da 99, haverá, sim, um reajuste para os passageiros. No caso deste aplicativo, a tarifa sobe entre 10% e 25%. A empresa informou que esse será o valor aplicado para o consumidor em mais de 20 regiões metropolitanas, incluindo Salvador.

"Os constantes reajustes dos combustíveis impactaram muito negativamente os serviços de transporte por aplicativo", informou a 99 em nota.

"O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma, para possibilitar que a população continue tendo acesso a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente", acrescentou a companhia.

A empresa informou ainda que esse reajuste das tarifas será repassado de forma integral para os motoristas.