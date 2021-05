Uber oferece viagens gratuitas para vacinação

A Uber está disponibilizando até 70 mil viagens promocionais para profissionais, voluntários e a pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisam se deslocar até os locais em que a imunização está sendo feita. O controle dos códigos será feito pela Cruz Vermelha Brasileira que realizará todo cadastro e aprovação para envio dos cupons com suas filiais Estaduais e Municipais.

"A Cruz Vermelha Brasileira se une à Uber do Brasil em mais uma missão de ajuda humanitária. A instituição que durante o enfrentamento à pandemia beneficiou mais de 7 milhões de brasileiros através de suas ações de prevenção e mitigação, irá ajudar através dessa parceria ainda mais pessoas na luta contra a covid-19. Agora, levando a população a se imunizar contra a doença, algo tão importante para o nosso povo brasileiro", destaca o presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals.

"Queremos garantir que a mobilidade não seja mais um obstáculo para quem quer se vacinar", enfatiza a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods. "Por isso, além de apoiar os governos e prefeituras, estamos também apoiando entidades como a Cruz Vermelha, que buscam contribuir para dar mais capilaridade para os esforços de vacinação".

Cada código promocional dará viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação no valor máximo de R$ 30.

A Uber também firmou parcerias com a Central Única das Favelas (Cufa), para custear o deslocamento aos postos para pessoas em situação de vulnerabilidade, com as prefeituras de Belo Horizonte, Maceió e Natal, e os governos do Espírito Santo, da Paraíba e de Pernambuco. A empresa também integra o movimento Unidos pela Vacina, por meio do qual hoje apoia a vacinação em seis cidades no Ceará. Segunda a Uber, a empresa está conversando com outras capitais para apoiar a vacinação de profissionais de saúde e outros grupos prioritários contra a covid-19.