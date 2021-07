Uefa chama Eriksen e médicos que o salvaram para a final da Euro

A Uefa, entidade de organiza o futebol europeu, convidou o dinamarquês Christian Eriksen, sua mulher e os paramédicos que ajudaram a salvar sua vida durante uma parada cardíaca para assistir à final da Eurocopa, domingo (11), em Wembley.

O meio-campista, da Internazionale de Milão, de 29 anos, foi ressuscitado no gramado no duelo da primeira rodada contra a Finlândia, no último dia 12, no Estádio Parken, em Copenhague. Todo o lance foi registrado pelas câmeras de televisão. O atleta foi prontamente atendido pelos médicos, que foram cercados pelos demais jogadores, muitos em estado de desespero.

Eriksen foi levado ao hospital, o jogo foi paralisado e retomado após o anúncio de que o dinamarquês estava com vida. A Finlândia venceu por 1x0. O jogador ficou internado seis dias e atualmente está em casa.

Um dos paramédicos, Peder Ersgaard, disse que estava honrado por receber o convite VIP do chefe da UEFA, Aleksander Ceferin. "Estou animado, como uma criança na véspera de Natal", disse ele à revista Fagbladet. "Estou muito orgulhoso dos meus esforços, mas também de toda a equipe. Não foi um esforço de um homem só "

A Dinamarca enfrenta a Inglaterra nesta quarta-feira (7), pela semifinal da Eurocopa, em Wembley. Na outra luta por uma vaga na final, Itália e Espanha se enfrentam, nesta terça-feira (6), também no tradicional estádio londrino.