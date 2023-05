Uefa comete gafe no Twitter e 'antecipa' final da Champions

Manchester City e Real Madrid vão decidir, na tarde desta quarta-feira (17), quem irá para a final da Liga dos Campeões. Na partida de ida da semi, as equipes empataram em 1x1, e ninguém encaminhou a classificação. Mas, horas antes do jogo terminar, a Uefa cometeu uma gafe, e 'cravou' quem serão os finalistas da competição.

O erro aconteceu em postagem no Twitter, quando a entidade fazia campanha de ingressos para a final. Ao divulgar um link com um quiz valendo as entradas para a decisão, a Uefa disse que os protagonistas do jogo já estavam definidos. Mas, no momento da publicação, apenas uma equipe já tinha carimbado o passaporte para a decisão: a Inter de Milão, que eliminou o Milan na terça-feira (16).

"Os finalistas estão confirmados e o cenário está definido. Responda 5 questões corretamente para ter chance de ir a Istambul!", escreveu a entidade.

Foram duas publicações diferentes: uma trazendo Real Madrid x Inter de Milão como a final definida, enquanto a outra 'antecipava' o Manchester City como rival dos italianos. O tweet sobre o clube espanhol gerou grande repercussão, e foi visualizado mais de 2 milhões de vezes em 30 minutos.

Gafe da Uefa cravou final da Liga dos Campeões

(Fotos: Reprodução)

A Uefa apagou a publicação logo em seguida, e não se manifestou sobre a gafe. A final da Liga dos Campeões será disputada no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.