Uefa decide adiar realização da Eurocopa em um ano

A próxima edição da Eurocopa será disputada apenas em 2021. Nesta terça-feira (17), antes mesmo de uma comunicação formal da Uefa, a Federação Norueguesa de Futebol anunciou o adiamento em um ano do torneio europeu de seleções, em função da pandemia de coronavírus.



A Eurocopa agora ocorrerá de 11 de junho a 11 de julho de 2021. Essa foi a proposta apresentada pela Uefa na reunião de emergência realizada através de um teleconferência com suas 55 federações nacionais e que precisa do aval do seu comitê executivo.



Anteriormente, a Eurocopa estava programada para começar em 12 de junho, sendo disputada em 12 países diferentes pela primeira vez na sua história. E o adiamento se tornou a opção preferida pela Uefa desde a semana passada, especialmente por liberar várias semanas para que seja possível completar as competições nacionais de clubes, além da Liga dos Campeões e da Liga Europa, paralisadas por causa do coronavírus. A conclusão das ligas nacionais permitiriam a definição dos campeões e também dos times classificados para as próximas Liga dos Campeões e Liga Europa.



Dezesseis membros da Uefa estão envolvidos na repescagem da Eurocopa, programadas inicialmente para serem jogadas em 26 e 31 de março. Eles decidirão os últimos quatro classificados ao torneio de 24 seleções.



A remarcação da Eurocopa para junho de 2021 causará conflito com outros torneios previstos no calendário. Um deles é outra competição da Uefa, a Liga das Nações, com suas finais agendadas para o mesmo período. Mas a principal é a primeira edição do reformulado Mundial de Clubes, com 24 times e agendado para a China pela Fifa. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, incluindo a disputa da Europa, também possuem jogos marcados para junho de 2021.



Com a liberação de algumas semanas do calendário e se for possível retomar a temporada, as opções da Uefa para completar as suas competições incluem jogar as quartas de final e semifinais da Liga dos Campeões em jogos únicos, ao invés dos confrontos de ida e vota. A decisão está agendada para 30 de maio em Istambul, mas a cidade turca também pode ser convidada a sediar as semifinais em um mini-torneio em uma data posterior.