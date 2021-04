Uefa investiga suposta ligação de Ibra com empresa de apostas

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic está na mira de uma investigação da Uefa. Nesta segunda-feira (26), a entidade que regula o futebol europeu anunciou que vai analisar um suposto envolvimento do jogador com uma empresa de apostas esportivas.

De acordo com o Gazzetta dello Sport, Ibra é um dos investidores dessa companhia, que tem sede em Malta. Isso iria de encontro ao código disciplinar da Uefa, que proíbe que jogadores profissionais "participem direta ou indiretamente de apostas ou atividades similares relacionadas a jogos de competição ou com quem tenha interesse financeiro direto ou indireto em tais atividades".

Se for considerado culpado, Ibrahimovic corre o risco de receber suspensão de até três anos. Uma pena menor pode tirar o atacante da Eurocopa, que será disputada em junho. Já a punição máxima pode até significar o fim de sua carreira. Com 39 anos, o jogador só estaria liberado para voltar aos gramados às vésperas de completar 43 anos, o que, na prática, complicaria o retorno.

"De acordo com o artigo 31 do Código Disciplinar da Uefa, o inspetor de Ética e Disciplina foi indicado hoje para conduzir uma investigação sobre uma potencial violação do Código Disciplinar pelo senhor Zlatan Ibrahimovic, por um suposto interesse financeiro em uma companhia de apostas. Mais informações sobre o caso estarão disponíveis no tempo devido", diz o comunicado da Uefa.

Recentemente, Ibrahimovic renovou seu contrato com o Milan, que agora é válido até julho de 2022.