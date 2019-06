Uefa nega recurso e Neymar segue supenso por 3 jogos na Champions

O Comitê de Apelações da Uefa rejeitou nesta quarta-feira (19) o recurso do Paris Saint-Germain contra a suspensão de três jogos imposta a Neymar na Liga dos Campeões da Europa. O clube francês e o jogador brasileiro ainda podem recorrer contra a punição à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).



A Uefa anunciou que o seu painel de apelações confirmou a suspensão, que havia sido definida em julgamento realizado em 25 de abril, a Neymar por "insultar a arbitragem" depois de o PSG ser eliminado da Liga dos Campeões pelo Manchester United em partida disputada no dia 6 de março.



Após o jogo, Neymar publicou comentários ofensivos sobre os árbitros assistentes de vídeos que ajudaram o juiz a marcar um pênalti nos acréscimos do segundo tempo para o United, que converteu a cobrança e assim sacramentou a vitória por 3 a 1 e a sua classificação às quartas de final no Parque dos Príncipes, mesmo após ter perdido o duelo de ida, no Old Trafford, por 2 a 0.



Neymar, que estava machucado e não participou do duelo, disse, em publicação no Instagram, que os árbitros assistentes de vídeo "não entendem de futebol", além de tê-los insultado.



A decisão da Uefa significa que Neymar vai perder metade dos seis jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada. Se quiser reverter a punição, o PSG e Neymar têm dez dias para apresentar um recurso à CAS.