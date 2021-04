Uefs autoriza atividades presenciais para cursos da graduação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) autorizou a retomada de atividades presenciais da graduação no campus a partir do dia 5 de maio. Em uma nota publicada na útima sexta-feira (23), a instituição explica que as atividades não devem ter atendimento ao público.

"Está autorizada, a partir de 05/05 a realização das atividades práticas presenciais de graduação no campus da UEFS. Tal autorização aplica-se apenas a componentes curriculares que não envolvam atendimento ao público", diz a nota.

No entanto, outras práticas continuam suspensas. "No caso das atividades de estágio em serviço, programadas para acontecer em campos de prática externos ao campus da UEFS, tais atividades permanecem suspensas e serão autorizadas mediante vacinação dos discentes e docentes", detalha.

Também permanecem suspensas as atividades de estágio em serviço e práticas presenciais programadas para acontecer em campos de prática, externos ao campus da UEFS. Viagens de campos e rotinas de laboratórios também não podem ser realizadas. Segundo a instituição, essas atividades continuam suspensas "pela impossibilidade de vacinação dos discentes e docentes até o presente momento".

Ainda de acordo com a nota, "todas as decisões tomadas neste contexto têm seguido o Plano de Retomada das Atividades Presenciais, aprovado pelo CONSEPE e as orientações do Comitê Emergencial de Crise da Pandemia da COVID-19, que atua na Uefs desde março de 2020".