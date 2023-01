Uesb prorroga inscrições para vestibular com 915 vagas

A Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb) prorrogou o período de inscrição até 10 de janeiro. Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pela internet, no link disponível aqui.

Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 100,00. Com a alteração, o pagamento do boleto, referente à taxa de inscrição, deverá ocorrer até o dia 11.

As datas para solicitações de atendimento pelo nome social, de condição especial e de tempo adicional para realização das provas das lactantes ou pessoas com deficiência também foram modificadas.

Vestibular 2023

Estão disponíveis 915 vagas, distribuídas em 44 opções de cursos, nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A lista completa de vagas por curso e campus pode ser acessada no Anexo único do Edital e mais informações sobre cada uma das graduações podem ser encontradas no Catálogo de Cursos.

Metade das vagas em cada curso será destinada à “Ampla Concorrência” e os outros 50% são voltados para a “Reserva de Vagas”, onde podem concorrer alunos de ensino público (70% para candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais). Ainda é possível optar pela modalidade de “Cotas Adicionais”, onde são acrescidas três vagas, em cada curso, destinadas para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência (uma para cada grupo).

As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Informações adicionais podem ser obtidas no site do Vestibular e nos perfis oficiais da Uesb no Instagram, no Facebook e no YouTube.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), pelo (73) 3528-9695 e copevejq@uesb.edu.br, em Jequié; (77) 3424-8721 e vestibular@uesb.edu.br, em Vitória da Conquista; (77) 3261-8604 e copevit@uesb.edu.br, em Itapetinga.