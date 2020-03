Uesb suspende anuncia suspensão de todas as atividades

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou nesta terça-feira (17) medidas mais incisivas contra o avanço do novo coronavírus, um dia após informar que manteria as aulas da graduação, pós-graduação e as atividades administrativas e institucionais.

Agora, as aulas de graduação, pós e atividades de extensão estão suspensas por 72 horas (três dias) a contar desta terça-feira, conforme informou a reitoria da instituição, que possui campus nas cidades de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga – nenhuma dessas cidades registrou casos da COVID-19.

As outras medidas anunciadas nesta segunda-feira pela Uesb continuam em vigor, como a suspensão por 30 dias eventos com mais de 100 pessoas, colações de grau, aulas de campo em cidades diferentes do campus sede do curso e atividades de extensão para pessoas a partir de 60 anos.

Vitória da Conquista e Jequié anunciaram nesta segunda-feira que estão suspensas as aulas na rede municipal (pública e particular) e de instituições de ensino superior, dentre outras medidas para conter o avanço da doença, como proibição de eventos com mais de 100 pessoas. As medidas começam a valer a partir desta quarta.

Outras prefeituras, como de Porto Seguro, Itabuna e Juazeiro, também fizeram o mesmo.