Uesc volta às aulas remotas por conta do aumento de casos de covid-19

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, anunciou nesta sexta-feira (2) que a instituição vai retomar as aulas remotas por conta do aumento dos casos de covid-19.

As aulas dos cursos de gradução estão com o presencial temporariamente suspenso. "A administração da instituição acompanhará o desenvolvimento da situação para adotar novas medidas", informou a Uesc em nota.

Já por conta das fortes chuvas na região, para preservar a segurança dos servidores e discentes da instituição, com o risco iminente de alagamento de trechos da Rodovia Jorge Amado, que liga Ilhéus a Itabuna, o expediente da Uesc foi encerrado às 12h20 dessa sexta.

Covid

No último boletim sobre a covid-19, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a Bahia aparece com 1.972 novos casos registrados em 24h, com 11 mortes.

Dos 1.721.329 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.683.621 já são considerados recuperados, 6.843 encontram-se ativos e 30.865 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.