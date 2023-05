Ufba abre curso de bacharelado em Administração Pública e Gestão Social

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) anunciou a abertura do curso de bacharelado em Administração Pública e Gestão Social. Com 40 vagas semestrais, a serem ofertadas a partir de junho deste ano, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o curso será noturno, na modalidade presencial, com duração mínima de 4,5 anos e com início das aulas previsto para o segundo semestre de 2023.



Acoordenadora do bacharelado, professora doutora Renata Alvarez, explica que a construção do projeto pedagógico do curso envolveu a comunidade da Escola de Administração e, também, a escuta de organizações associativas, gestores governamentais e egressos da unidade. “Como resultado, temos uma interessante proposta de formação que articula saberes e fazeres que se voltam para uma gestão pública comprometida com o enfrentamento das desigualdades sociais e defesa da democracia", afirma.



Com a abertura do curso superior em Administração Pública e Gestão Social, estudantes de todo o país e profissionais que atuam na área de gestão pública e social terão a oportunidade de estudar em uma instituição de ensino que já temdécadas de tradição neste campo do conhecimento. Com histórico de funcionamento até a década de 1990, o curso de Administração Pública da Ufba foi responsável pela formação de centenas de profissionais.

Segundo o professor doutor João Tude, diretor da Escola de Administração da Ufba a retomada das atividades curriculares representa um compromisso institucional para com a manutenção e revitalização das instituições e organizações públicas e coletivas. "O curso de Administração Pública e Gestão Social representa o compromisso da EAUFBA com a sociedade baiana, assim como oportunidade de trabalho no governo e em organizações sociais para nossos futuros estudantes", explica.



Os candidatos às vagas deste semestre do bacharelado em Administração Pública e Gestão Social precisam ter realizado o Enem 2022.2. Para mais informações, devem entrar em contato com a Escola de Administração da Ufba, através do endereço de e-mail belapgs@ufba.br ou do site ea.ufba.br.