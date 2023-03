UFBA abre vagas em Empreendedorismo e Gestão de Negócios

As inscrições para o curso de especialização em Empreendedorismo e Gestão de Negócios da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (EAUFBA) estão abertas. Os interessados têm até o dia 30 de março de 2023 para garantir a vaga na segunda turma da pós-graduação, que reúne professores da instituição entre as mais conceituadas do Brasil, com mais de 60 anos de excelência. A previsão para o início das aulas é no final do mês de abril e os candidatos devem acessar o site do certame para consultar detalhes sobre o curso, inscrições e valores das mensalidades.

Dentre as mais atuais e reconhecidas do país, a especialização reúne corpo docente promotor da integração entre academia e mercado. Além do mais, ministram as aulas da formação, empresários, membros de startups, profissionais do ecossistema de empreendedorismo e professores doutores com formação nas melhores universidades do país e do mundo, como: UFBA, USP, New York University, Texas University, Boston University, UFMG, UFRGS, ITA, FGV, Complutense de Madrid, dentre outras.

A especialização em Empreendedorismo e Gestão de Negócios é presencial e seu método de ensino busca aliar as teorias e ferramentas mais atuais da Administração à prática e à realidade das mais variadas empresas, por meio de metodologias ativas, visitas técnicas, estudos de casos, diálogos com empreendedores, Lego Serious Play, jogos de empresas, dentre outros. “O curso é destinado a profissionais das mais diversas áreas (administração, saúde, direito, artes, gastronomia, engenharia etc.) que querem aprimorar seus conhecimentos em gestão para empreenderem e conduzirem negócios”, afirma o coordenador, João Tude.

O curso ainda contempla um programa de formação para afroempreendedores, com recorte em raça e gênero, destinando bolsas para pessoas negras, especialmente mulheres, e buscando promover a diversidade e a equidade como valores fundamentais.

Serviço

O quê: Inscrições abertas para curso de Empreendedorismo e Gestão de Negócios da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (EAUFBA)

Quando: até 30 de março de 2023

Informações: http://www.empreenderufba.com

Instagram: @empreenderufba