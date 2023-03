Ufba adia início das aulas de novos alunos para segunda-feira (3)

Os estudantes que ingressam na Universidade Federal da Bahia (Ufba) através da primeira chamada do Sisu 2023.1, deverão iniciar as aulas na próxima segunda-feira (3) - cinco dias após a data anteriormente estabelecida, 29 de março. De acordo com a instituição de ensino, o adiamento foi provocado pela demora na divulgação do resultado do Sisu pelo Ministério da Educação em 2023, o que impactou na necessidade de estender o tempo para a realização de todas as etapas dos processos seletivos. "Por este motivo, diversas instituições federais de ensino superior optaram por somente matricular os aprovados no Sisu 2023 no segundo semestre letivo", informa a Ufba.



Ainda de acordo com a universidade, a mudança não vai impactar nas datas de início e término dos dois semestres letivos de 2023 previstas pelo calendário acadêmico. A data de encerramento do semestre 2023.1 permanece em 15 julho e o semestre letivo 2023.2 acontecerá de 14 de agosto a 16 de dezembro. Os ingressantes das chamadas seguintes do Sisu 2023.1 iniciarão seus cursos no segundo semestre de 2023.

A Ufba disponibilizou 4.695 vagas de acesso via SISU, além de possuir processos seletivos próprios. A instituição informa que as etapas fundamentais destes processos envolvem grande complexidade e equipes dedicadas, em procedimentos indispensáveis à matrícula dos estudantes aprovados. "Esse último ajuste na data de ingresso, portanto, visa a assegurar o correto preenchimento das vagas, seja pela política de cotas ou pela ampla concorrência", informa.