Ufba adia início das aulas em uma semana após atraso no Sisu

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) adiou em uma semana - de 06 para 14 de março - a data de início do semestre letivo 2023.1. As razões do adiamento, segundo a Universidade, foram o atraso no Sisu, que impacta a matrícula dos novos alunos; o retardo na regularização da execução orçamentária federal, em função da transição de governo; e a necessidade de mais tempo para aferição dos impactos do carnaval nos índices de contágio do coronavírus.



Com a decisão, tomada nesta quarta-feira (1ª) pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), o início do semestre passa a coincidir com a abertura do Congresso UFBA 2023 - oitava edição do principal evento acadêmico da Universidade, que nesta edição terá mais de 900 mesas, cerca de 200 intervenções artísticas e mais de 2.200 vídeo-pôsteres.



A data de encerramento do semestre 2023.1 também foi adiada em uma semana, para 15 julho. O semestre letivo 2023.2 acontecerá de 14 de agosto a 16 de dezembro, garantindo assim os 200 dias letivos no ano civil previstos em lei.

O novo calendário prevê que atividades curriculares voltadas exclusivamente para veteranos possam iniciar aulas e/ou ações de acolhimento no dia 20 de março, e que os componentes curriculares de primeiro semestre sejam iniciados somente em 29 de março - após a inscrição dos calouros nesses componentes, que acontece nos dias 27 e 28. A Administração Central recomenda fortemente a realização de atividades de acolhimento, de acordo com as características e dinâmicas de cada unidade e curso.



O objetivo da decisão foi reduzir o intervalo de tempo entre o ingresso dos veteranos e o dos calouros - este último impactado pelo atraso do Sisu, cujo resultado foi divulgado somente nesta semana - , mitigando assim dificuldades de acolhimento, entrosamento e adaptação dos calouros à vida universitária.



Ainda de acordo com a Ufba, a decisão também permite a execução de ações de manutenção e adequação de espaços para o início das aulas, já contando com maior disponibilidade orçamentária - cujos repasses mensais pelo governo federal, na razão de 1/12 do orçamento anual, foram regularizados somente no final de fevereiro. Também permite aferir o impacto do carnaval nos índices de contaminação e letalidade da covid-19, bem como a ampliação do alcance da nova rodada de vacinação iniciada pelo governo federal.