Ufba altera horário de funcionamento durante recesso pra reduzir custos

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) irá funcionar em horário especial, das 7h30 às 13h30, durante o período do recesso entre os semestres, que vai de 6 de janeiro a 18 de fevereiro de 2020. A medida visa reduzir a despesa de custeio da instituição, principalmente o consumo de energia elétrica. A decisão foi tomada pela administração central e regulamentada por portaria. Essa não é a primeira vez que a Ufba altera seu horário de funcionamento na tentativa de enconomizar. No recesso do mês de julho, o horário de expediente já havia sido alterado. Em setembro, a universidade também publicou outra portaria definindo uma série de ações de contenção de despesas, entre elas o desligamento de aparelhos de ar condicionado.

"A fim de minimizar os prejuízos à comunidade universitária, aproveita-se o período de recesso, quando normalmente há uma desaceleração das demandas de serviços acadêmicos e administrativos, preservando, entretanto, o funcionamento de atividades consideradas essenciais, conforme avaliação de órgãos e unidades.

A análise das faturas de energia da Ufba ao longo do ano revelou que houve redução de 18,2% do consumo de energia, na comparação da média mensal no período janeiro-junho com a média mensal no período julho-outubro – ou seja, antes e depois da vigência das portarias. Essa redução é atribuída às medidas estabelecidas pelas duas portarias, que tiveram efeitos complementares, e à participação dos dirigentes e de toda a comunidade universitária.

"A adoção de uma nova portaria nesse sentido justifica-se por duas razões fundamentais. A primeira é a conhecida defasagem orçamentária que o conjunto das universidades federais vem enfrentando ao longo dos últimos anos, que torna o valor destinado ao custeio da Universidade aquém do necessário para fazer frente ao aumento de despesas decorrentes de sua expansão, apesar dos muitos esforços de otimização de contratos e racionalização de consumo envidados pela administração central. A segunda é a possibilidade de um novo contingenciamento orçamentário, da ordem de 30%, percentual do orçamento da Ufba inscrito na proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020 como “sob supervisão” parlamentar.

A portaria 176 preserva a realização de concursos, cursos e eventos de pesquisa e extensão já agendados e que não possam ser reprogramados para o horário especial. Também são exceções os laboratórios que realizem pesquisas e serviços essenciais que não possam ser interrompidos, bem como a prestação de serviços de tecnologia da informação.

Outra exceção é o Restaurante Universitário (RU), que não deixará de atender aos estudantes. O RU e os pontos de distribuição de refeições funcionarão em horário a ser definido pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil e Ações Afirmativas, como já ocorre em períodos de recesso. Também ficará mantido o horário normal dos serviços de segurança dos campi.