Ufba desmente boatos de ameaças a atentado no campus de Ondina

A Universidade Federal da Bahia desmentiu, nesta segunda-feira (10), mensagens que circulam nos grupos de alunos da Universidade que sugerem ameaças de um possível atentado que aconteceria no campus de Ondina, nesta tarde. De acordo com a assessoria, os rumores não passam de boatos.

Conforme as mensagens, um homem trajado de camisa laranja e calça jeans insinuou a dois estudantes que iria cometer um atentado armado no campus de Ondina.

Segundo a Universidade, no entanto, um homem vestido dessa forma foi identificado por seguranças no campus pela manhã. Ele teria entrado por volta das 8h, e deixado a Ufba por volta das 10h, sem apresentar risco algum.

De acordo com relatos de estudantes, o clima na Universidade ficou tenso ao longo do dia por conta das mensagens, e algumas turmas de alunos chegaram a pedir para professores suspenderem as aulas.

Apesar disso, as atividades acontecem normalmente nesta tarde, e a Ufba informou que não foi necessária a suspensão de aulas.

Operação em escolas na Bahia

Dois adolescentes foram apreendidos em ações realizadas pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador e no interior do estado, nesta segunda-feira (10). Ambos são apontados por envolvimento em ameaças contra escolas. Mais cedo, a polícia informou ter identificado outros dois adolescentes suspeitos.

As apreensões fazem parte da Operação Escola Segura, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O objetivo da operação é prevenir e reprimir ataques nas instituições de ensino em todo o país.