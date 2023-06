Ufba e Rumpilezzinho são eleitos melhores universidade e escola de música do país

A Universidade Federal da Bahia (Ufba), por meio de sua Escola de Música (Emus), foi eleita Melhor Universidade de Música do País. Além dela, outro representante do estado foi contemplado: o Rumpilezzinho, programa do Instituto Rumpilezz — criado pelo maestro Letieres Leite — voltado a jovens e profissionais foi reconhecido como a Melhor Escola de Música do País.

Os títulos foram concedidos pelo Prêmio Profissionais da Música (PPM), no início deste mês. Realizado pela Academia dos Profissionais de Música do Brasil e pela GRV, o PPM teve, pela primeira vez em sete edições, uma categoria específica para a educação.

Foi entre subcategorias como Escolas e Cursos, Literatura e Projetos de Pesquisa que a Ufba se sagrou, tendo ficado à frente de outras quatro instituições finalistas: as universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Estadual de Campinas (Unicamp); de Brasília (UnB); e Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Rumpilezzinho, por sua vez, desbancou outras cinco competidoras: Bituca — Universidade de Música Popular; Casa Som Amazônia; Conservatório de Música de Tatuí; Escola de Música de Brasília; e Escola Portátil de Música.

Além do título de Melhor Universidade, a Emus foi destaque na subcategoria 'Professor Universitário: Canto', com a presença da professora Ana Paula Albuquerque na lista de finalistas. Cantora, ela é professora do curso de Música Popular desde 2010.

Conceito de excelência

A Ufba tem, ainda, outros motivos para comemorar: os cursos de Saúde Coletiva, Dança (licenciatura diurno), Matemática (bacharelado) e Matemática (licenciatura noturno) obtiveram conceitos de excelência na mais recente avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), no primeiro semestre de 2023.



Saúde Coletiva recebeu o conceito máximo, cinco, e os cursos de Dança (licenciatura diurno), Matemática (bacharelado) e Matemática (licenciatura noturno) receberam nota quatro. O índice varia de um a cinco, sendo as notas quatro e cinco consideradas de excelência e referência de curso.



Por meio do Conceito de Curso (CC), índice utilizado, foram avaliadas a organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura.