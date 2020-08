Ufba está com inscrições abertas para 550 vagas em cursos de graduação à distância

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está com inscrições abertas para 550 vagas em três curso de graduação na modalidade Educação à Distância (EAD). São 200 vagas para o bacharelado em Biblioteconomia, 200 vagas para a licenciatura em Matemática e 150 vagas para licenciatura em Teatro. Embora o curso seja na modalidade à distância, mensalmente ou a cada dois meses serão realizados encontros presenciais em dez polos de apoio localizados em cidades do interior baiano. As inscrições já estão abertas e serão realizadas até o dia 31 de agosto, pelo site.

De acordo com informações da Ufba, a forma de ingresso é diferenciada e voltada para servidores do campo da Educação, além de professores da Educação. Em nota, a Ufba informou que as novas graduações EaD irão adotar o conceito do ensino on-line que vem sendo utilizado pela Superintendência de Educação a Distância (Sead), em parceria com as Unidades Acadêmicas envolvidas nas novas graduações e adequada a realidade da pandemia da covid.

"O ensino contará, ainda, com aulas presenciais nos polos de apoio presencias da UAB ou remotas com o apoio de uma infraestrutura da Plataforma Moodle e a Videoconferência da RNP, enquanto durar o isolamento físico, onde o aluno poderá praticar os conteúdos estudados a distância", informa a universidade.

Com as novas graduações, o aluno terá as mesmas experiências práticas e teóricas que o ensino 100% presencial. Os novos cursos contam com o apoio da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para se inscrever para qualquer um dos cursos é preciso ter concluído o ensino médio.

De acordo com a Ufba, o público alvo para as vagas de biblioteconomia são pessoas que atuam ou têm interesse em trabalhar em biblioteca, editora, repositório institucional, normalização de documentos e pesquisa em base de dados. O curso tem duração de oito semestres e carga horária de 2.895 horas. Embora seja oferecido na modalidade à distância, quando acabar o isolamento social devem ocorrer encontros mensais ou bimensais nos polos de apoio presencial. Eles estão localizados nos municípios de Brumado, Ilhéus, Juazeiro, Santos Amaro e Vitória da Conquista.

Já no caso da licenciatura em Teatro, o curso também tem duração de oito semestres, mas a carga horária é de 3.226 horas. Quando acabar o isolamento social também estão previstos encontros mensais ou bimensais nos polos de apoio presencial, que estão localizados nos municípios de Alagoinhas, Irecê, Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista.



Para concorrer a uma das 200 vagas da licenciatura em Matemática, além de ter concluído o ensino médio é preciso ter interesse no ensino da matemática básica. O curso também tem duração de oito semestres, mas a carga horária é de 3.068 horas. Quando acabar o isolamento social também estão previstos encontros mensais ou bimensais nos polos de apoio presencial, que estão localizados nos municípios de Irecê, Itaberaba, Juazeiro, Guanambi e Santo Amaro.