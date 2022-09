Ufba garante 85% de notas 4 e 5 no Enade 2021; confira cursos avaliados

A Ufba obteve resultados positivos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021, com 85% dos cursos avaliados com conceito igual ou maior que 4 - sendo 25% com conceito 5, a nota máxima na avaliação. Dos 34 cursos da Universidade avaliados, 32 tiveram conceitos superiores à média registrada no Brasil.

"Foi um resultado bastante positivo, que reflete a qualidade dos cursos da UFBA, que sempre foram bons e têm melhorado", afirma o vice-reitor Penildon Silva Filho, que até agosto foi pró-reitor de Ensino de Graduação na gestão do reitor João Carlos Salles (2014-22), período a que correspondem os resultados agora divulgados.

Silva Filho ressalta também, como aspecto significativo para o bom resultado, o engajamento das unidades de ensino para a mobilização e preparação dos estudantes para o exame. Ele considera que os resultados também permitem refletir sobre diretrizes curriculares e promover atualizações quando necessário, num processo contínuo em busca do aprimoramento de cada curso.

O conceito máximo (5) foi conquistado por cursos de licenciaturas nas diferentes áreas do conhecimento: ciências biológicas, história, filosofia, física, matemática, letras-português, pedagogia e educação física.

Participaram do Exame 1.113 estudantes da UFBA, de um total de 1.739 prováveis concluintes. Os resultados foram anunciados na segunda-feira (12) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que apresentaram o Conceito Enade entre os Indicadores de Qualidade da Educação Superior que são calculados com base no desempenho dos estudantes.

Em 2021 foram avaliados os estudantes das seguintes áreas: cursos de bacharelados nas áreas de conhecimento de ciências biológicas; ciências biológicas; ciências exatas e da terra; linguísticas, letras e artes e áreas afins; cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento de ciências da saúde; ciências humanas; ciências biológicas; ciências exatas e da terra; linguísticas, letras e artes; cursos de bacharelado nas áreas de conhecimento de ciências humanas e ciências da saúde, com cursos avaliados no âmbito das licenciaturas; cursos superiores de tecnologia nas áreas de controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial.

Também foram divulgados o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD) e dados referentes ao Questionário do Estudante, que fornece informações sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes e a percepção dos mesmos sobre o ambiente de ensino-aprendizagem e a organização do curso, do currículo e da atividade docente. Demais indicadores, como o Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC), estão previstos para serem divulgados no mês de dezembro.

Veja os conceitos alcançados pelos cursos da UFBA no Enade 2021: