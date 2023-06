Ufba inaugura Hospital Dia no Canela com capacidade para 600 cirurgias mensais

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (Hupes-Ufba) inaugurou, nesta terça-feira (13), a primeira unidade de Hospital Dia da instituição. Uma ala de procedimentos de média e baixa complexidade que vai oferecer cerca de 600 cirurgias e 800 exames para pacientes que serão regulados pelas unidades de saúde da rede municipal de atendimento em Salvador.

Serão cinco salas para procedimentos cirúrgicos de especialidades como ginecologia, ortopedia, vascular e plástica. Já entre os exames disponíveis estão endoscopia, colonoscopia, phmetria, broncospia, ecocardiograma transeofágico, histeroscopia e manometria. Serviços que dão a Hupes a possibilidade de atuação em uma área que, até então, não existia no equipamento de atendimento da Ufba.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Ao menos, é isso que destaca José Válber Menezes, superintendente do hospital. "O Hospital Dia não é comum em hospitais públicos. É uma estrutura para atender pessoas que vêm, fazem o procedimento e vão para casa, sem internamento. Com isso, mais que dobramos as cirurgias feitas aqui e damos vazão aos procedimentos de baixa e média complexidade que, até então, não fazíamos", explica o superintendente.

A unidade também reúne diversos serviços que funcionavam em espaços separados no hospital, agora organizados para oferecer um atendimento diferenciado para a população. Vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho destaca que a inauguração reforça o compromisso da instituição em oferecer atendimento ao povo e educação de qualidade aos estudantes.

"É um hospital ensino que garante a aprendizagem dos alunos enquanto presta assistencialismo às pessoas. [...] É mais uma oportunidade de ampliar o atendimento a quem precisa desses procedimentos e garantir que esse espaço de aprendizagem seja ainda mais completo", afirma o vice-reitor.

Atualmente, o Hupes é campo de prática para cerca de 1.300 estudantes de graduação dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Além disso, há mais de 300 residentes de medicina e aproximadamente 80 residentes multiprofissionais.

Diretora de atenção a saúde da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que apoia a Hupes, Lumena Furtado destaca o processo de modernização do hospital.

"Para nós, é fundamental ter uma rede de hospitais que atenda a população com qualidade e uma série de serviços que o SUS precisa. Essa é uma ampliação que faz parte de um trabalho contínuo que temos para otimizar os serviços de saúde e educação prestados aqui", completa.

Com o Hospital Dia, o Hupes-Ufba vai prestar assistência intermediária (entre a internação e o atendimento ambulatorial) para procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.



O serviço do polo de infusão de medicação vai ser otimizado e o número de atendimentos será ampliado. Atualmente são realizadas infusões relacionadas à alergia/imunologia, dermatologia, infectologia e reumatologia e o novo serviço vai oferecer ainda assistência de quimioterapia para pacientes com tumores sólidos.

O cidadão deve procurar atendimento inicial na Prefeitura Bairro ou Posto de Saúde mais próximo de sua residência e passar por consulta ambulatorial. Nessas unidades receberá o encaminhamento para o Hupes-Ufba com solicitação de consulta especializada ou do procedimento necessário.