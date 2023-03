Ufba melhora no Índice Geral de Cursos do MEC pelo sétimo ano seguido

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) conquistou sua maior pontuação no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC), que avalia as instituições de educação superior: 3,9259.

Com a pontuação, a Ufba se mantém no grupo de excelência das instituições de ensino superior do país, com o IGC avaliado em 4. Pelo critério adotado pelo MEC, o conceito 4 é atribuído às instituições que obtêm nota entre 2,95 e 3,94, e o conceito 5 faz referência às pontuações a partir de 3,95. Ambas as notas classificam a instituição como excelente.

Pelo sétimo ano, o IGC coloca a Ufba entre as melhores universidades do país, ao lado de outras instituições públicas de ensino federais, que obtiveram os melhores desempenhos no indicador.

Ao longo dos anos, a UFBA vem se aproximando cada vez mais do patamar mais alto, 5. Em 2014, quando o IGC foi criado, a instituição obteve a pontuação 3,50; em 2015, 3,65; em 2016, 3,66; em 2017, 3,75; em 2018, 3,76; em 2019, 3,8462; e em 2021, 3,9259. Em 2020, em razão da pandemia, não houve aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o que impossibilitou a divulgação dos indicadores.

Foram avaliadas mais de 2100 instituições de ensino superior de todo o país. Do total de instituições que participaram da edição, 87% são privadas e 13% públicas. A concentração na faixa 3, de qualidade, abrangeu mais da metade das instituições avaliadas (62,9%) no IGC. As instituições de ensino federais alcançaram melhor desempenho no indicador, com nota quatro.