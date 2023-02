UFBA oferece 100 vagas na área de tecnologia

A partir desta quinta-feira (16/2), estarão abertas as inscrições pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) para os cursos de Bacharelado Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação (BI-CTI) e de Engenharia de Produção, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus Camaçari. São 100 vagas ofertadas no processo seletivo 2023.1, distribuídas entre as duas habilitações. Os interessados têm até 24/2 para formalizar seu registro junto ao sistema eletrônico do Ministério da Educação (MEC).

Estudantes que tenham cursado pelo menos um ano no Ensino Médio em escolas públicas ou privadas domiciliadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), exceto Salvador, têm direito ao Bônus de Inclusão de 20% (vinte por cento) sobre a nota do Exame nacional do Ensino Médio (Enem) registrada no SISU, para ingresso numa das vagas da UFBA-Camaçari. Inscrições podem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Governo Federal, ou de modo presencial na Cidade do Saber, nos dias 23 e 24 de fevereiro, no laboratório de informática do atual campus da UFBA no município, das 9h às 15h.

Os candidatos podem indicar até duas opções de curso, em 1ª e 2ª ordem de preferência. Das 50 vagas disponíveis para cada curso, 25 são para ampla concorrência. As demais atendem à Lei 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso em universidades e instituições de ensino de nível médio técnico no âmbito da união, nela incluso o acesso via cotas. Informações complementares relativas à seleção estão dispostas no Edital 001/2023, publicado em 19/01/2023.