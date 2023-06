Ufba oferta 1,7 mil novas vagas para cursos de língua estrangeira; saiba como se inscrever

O Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da Universidade Federal da Bahia (Profici) passará a ofertar, no próximo semestre letivo, 1,7 mil novas vagas para os cursos de espanhol, francês, inglês e italiano. Com isso, o total de vagas oferecidas neste ano chegará a 3,6 mil — no edital da edição 2023.1, o programa já tinha chegado a 1,3 mil.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Ronaldo Oliveira, a expansão se deve a um aporte de 30% dos recursos financeiros destinados ao Profici pela presidência do Conselho Gestor e à parceria com a Pró-reitoria de Ações Afirmativas (Proae), que reservou uma cota de bolsa para os monitores.

Outra novidade é a oferta de aulas voltadas a preparar a comunidade acadêmica de pós-graduação e servidores para participar de programas de mobilidade acadêmica internacionais.

Modalidades de ensino

Durante o semestre 2023.2, as aulas em Salvador e no campus de Camaçari ocorrerão presencialmente. A modalidade de ensino a distância será disponibilizada apenas para os estudantes de Vitória da Conquista e para pessoas com restrições de mobilidade ou com demandas familiares — como maternidade, paternidade e cuidados com parentes idosos — comprovadas e que tenham dificuldade de acesso às aulas presenciais.

Inscrições

O edital para a seleção de alunos para os cursos semi-intensivo de espanhol, francês, inglês ou italiano em 2023.2 está aberto até o dia 15 e pode ser acessado por meio do site profici.ufba.br/selecoes.

Sobre o Profici

O Profici é um programa institucional implantado no segundo semestre de 2012 e oferece cursos gratuitos de idiomas — espanhol, francês, inglês, italiano e português como língua estrangeira — a alunos com matrícula regular nos níveis de graduação e pós-graduação, como também a servidores técnicos e docentes da Ufba.