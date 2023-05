Ufba: Restaurante Universitário do campus Ondina reabrirá nesta sexta (5)

O Restaurante Universitário do campus Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) retomará as atividades amanhã (5). O comunicado foi feito pela universidade em sua página oficial nesta quinta-feira (4). A unidade funcionará de domingo a domingo, das 11h às 14h para o almoço e das 17h às 20h, para o jantar.

De segunda a sexta, dias de maior movimento, a estimativa é de oferta de 2.700 refeições diárias, conforme o comunicado. Aos sábados, o RU oferecerá cerca de 1.200 refeições, e aos domingos e feriados, 700 refeições, em média.

Estudantes bolsistas que são beneficiários do serviço de Residência Universitária, do auxílio moradia e do auxílio alimentação não pagam pelas refeições. Demais estudantes de graduação e pós-graduação pagam o valor de R$ 2,50. Já professores e técnicos administrativos desembolsam R$ 14,39 a cada refeição.

As refeições serão ofertadas pela Meiodia Refeições Industriais Eirele, empresa contratada pelo pregão Nº 18/2020. Em comunicado, a Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae/UFBA) informou ainda que o auxílio alimentação emergencial, pago como forma de compensação ao fechamento da unidade, será mantido no mês de maio e descontinuado a partir de junho para estudantes alocados nas unidades em funcionamento. A

As solicitações excepcionais de continuidade e pedidos de realocação dos bolsistas deverão ser analisadas pela Coordenação de Programas e Assistência ao Estudante (CPAE), pelo e-mail: cpae-proae@ufba.br.