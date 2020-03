Ufba suspende aulas por causa do coronavírus

O reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) João Carlos Salles recomendou a suspensão das aulas na instituição por causa do avanço do coronavírus.

Em carta aos diretores, o reitor pediu a suspensão das atividades acadêmicas nos campi, pedido já atendido na noite desta segunda-feira pelo diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (Ihac), Messias Guimarães Bandeira.

"Informamos que, por recomendação da reitoria, considerando o cenário de pandemia pelo Covid-19, as aulas da Universidade Federal da Bahia estão suspensas a partir da noite desta segunda-feira, 16 de março de 2020", avisa Bandeira em e-mail enviado à comunidade acadêmica pouco antes das 19h.

A decisão foi tomada por Salles durante reunião conjunta de universidades e institutos da Bahia com os secretários estaduais de educação e saúde.

Ainda segundo do reitor da Ufba, a medida deve ser discutida e referendada pelo Conselho Universitário (Consuni), na quarta-feira (17). Na reunião, a reitoria vai encaminhar uma proposta para a suspensão de atividades por tempo indeterminado.

"Ficou claro o cenário generalizado de suspensão nas instituições de ensino. Essa medida de suspensão, aliás, já terá apoio do governo do estado especificamente para Salvador", afirmou o reitor.

Salles ainda ressaltou que o posicionamento é contruído a cada dia e precisou ser antecipado na reunião com reitores perante as autoridades.

Aluno com covid-19

Em e-mail enviado nesta segunda aos estudantes da Escola Politécnica da Ufba, na Federação, a diretoria da unidade informa que um aluno da escola possui sintomas de covid-19 e teve contato com um familiar próximo que testou positivo para a doença. O aluno ainda não entra nas estatísticas oficiais da Secretaria da Saúde do Estado (ver mais abaixo).

Os estudantes que possuem aulas com o paciente suspeito foram orientados a evitar contato social e ficarem atentos a qualquer sintoma da enfermidade.

Na última sexta-feira (13), a Ufba informou a suspensão de eventos que promovam grandes aglomerações. Foram canceladas atividades extracurriculares – a exemplo de congressos, simpósios, cerimônias de formatura, posse e entrega de títulos honoríficos, eventos comemorativos, científicos, artísticos, culturais e esportivos. Estes eventos não devem ser reprogramados até que se restabeleça a normalidade.

"O Centro de Esportes deverá ser utilizado exclusivamente para atividades curriculares obrigatórias; será suspenso o funcionamento do Restaurante Universitário e dos Pontos de Distribuição – mantendo-se a distribuição de alimentos conforme regulamentação a ser emitida pela Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil; e os museus da UFBA estão temporariamente fechados à visitação do público", destacou em nota.

CASOS DE CORONAVÍRUS NA BAHIA (até 13h50 de segunda-feira, 16/03)

● Salvador

1 - Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

2 - Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

3 - Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

4 - Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

● Feira de Santana

1 - Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

● Porto Seguro

1 - Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

