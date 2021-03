UFC anuncia retorno de público total com evento para 15 mil pessoas nos EUA

O presidente do UFC, Dana White, anunciou para o próximo dia 24 de abril o primeiro evento com o retorno total do público. O UFC 261 será realizado na Flórida (EUA), em uma arena com capacidade para 15 mil pessoas.

O UFC não realizava eventos com a presença de fãs sem restrições desde o dia 7 de março de 2020. Com o avanço da vacinação nos Estados Unidos, será possível a realização do evento sem a necessidade de nenhum tipo de medida especial.

O evento estará recheado de estrelas e contará com três disputas de cinturão, com uma brasileira disputando o título. Jéssica Bate-Estaca irá enfrentar a campeã Valentina Shevchenko pelo cinturão do peso-mosca feminino.

A luta principal da noite será protagonizada pelo nigeriano Kamaru Usman, atual detentor do título dos meio-médios contra o americano Jorge Masvidal. O evento também contará com a defesa do cinturão do peso mosca feminino, com a campeã Weili Zang enfrentando Rose Namajunas.