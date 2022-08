UFC encerra contrato com a Globo e anuncia parceria com a Band

O UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciou nesta quarta-feira uma mudança na distribuição de seus eventos e combates ao vivo no Brasil. Descrito como "um de seus principais mercados internacionais", a organização encerra sua parceria de longa data com a Globo e o Canal Combate e lança o UFC FIGHT PASS, serviço de streaming da categoria.



Esse serviço digital será a "plataforma definitiva" do conteúdo do UFC para os fãs brasileiros. Além de todos seus eventos ao vivo, ele contará com uma programação original, como todas as temporadas de The Ultimate Fighter, e a maior biblioteca de esportes de combate do mundo, com todos os eventos da história do UFC. Lançado em 2013, o serviço chega ao Brasil por um preço de lançamento de a partir de R$ 24,90 mensais.



Além disso, a Band firmou acordo com o UFC para a distribuição em TV aberta de eventos selecionados e conteúdo original a partir do próximo ano. Esse acordo se inicia no dia 1º de janeiro de 2023, no qual a emissora poderá transmitir até 12 eventos do UFC ao vivo, entre cards principais e lutas preliminares de eventos numerados e Fight Nights. Será o retorno do UFC à TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018.



"Para nós, do Grupo Bandeirantes, é motivo de muito orgulho poder dizer que somos os novos parceiros de televisão aberta do UFC no Brasil a partir de 2023", disse Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes. "Estamos sempre em busca de novos e relevantes produtos para o pilar de esportes da Band. O UFC é uma marca esportiva premium com gigante importância e uma quantidade enorme de fãs no Brasil. Será uma excelente parceria para todos nós."



"Quem acompanha esse esporte sabe a importância do Brasil para as artes marciais mistas e para o UFC. O Brasil é um dos nossos maiores mercados e produziu alguns dos melhores atletas que este esporte já viu. O 'FIGHT PASS' vai levar nosso negócio para o próximo nível, entregando todo o nosso conteúdo diretamente aos nossos fãs. Além disso, estamos nos unindo à Band, uma das maiores emissoras do Brasil, que vai proporcionar uma exposição massiva para o UFC e nos ajudar a aumentar nossa base de fãs e tornar este esporte maior do que nunca", afirmou Dana White, presidente da organização.



Em celebração a esse novo momento do esporte no Brasil, o UFC voltará a ter um evento no País, após três anos de hiato: o UFC 283, ainda sem combates definidos. Ele acontecerá no sábado, 21 de janeiro de 2023, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. "Estou feliz em anunciar que voltaremos ao Brasil para o UFC 283. Este será um evento que vocês não vão querer perder. Vejo todos vocês lá!", disse Dana White.