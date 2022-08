UFRB divulga editais com 11 vagas para concurso público de professor efetivo

Com a oferta de quatro vagas para o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), Campus Cachoeira; e sete vagas para Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT), Campus Santo Amaro, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abre as inscrições para o concurso de professor efetivo dos dois centros.

Os interessados poderão efetuar as inscrições no período de 01 a 15 de agosto, no site de Concursos da UFRB, e de 01 a 19 de agosto para o concurso de professor efetivo do CECULT. Para mais detalhes, acesse: www.ufrb.edu.br