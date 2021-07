UFRJ cria teste que detecta coronavírus em menos de uma hora e por R$ 30

Um kit diagnóstico de covid-19 que detecta a presença do novo coronavírus em menos de uma hora foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O kit usa amostras de saliva e de secreção nasal e custa apenas R$ 30. Além disso, ao contrário do PCR tradicional, que é mais caro e mais lento, não exige equipamentos mais complexos para análise.

O kit detecta fragmentos do RNA do coronavírus usando um banho maria a 600º C, pipetas e tubos de ensaio. Segundo os pesquisadores, testes feitos com 60 pacientes motram que o exame é 100% eficaz, comparando com o PCR.

Batizado de Lamp-Covid-19, o teste amplifica o genoma viral em menos de meia hora. Ele consegue detectar até dez cópias do vírus em uma amostra. É possível usar esse método em locais que têm menos infraestrutura para testagem. O resultado é interpretado pela cor que o material assume - para casos negativos, a amostra fica vermelha. Em caso positivo, fica amarela.

A equipe de pesquisa conta com cinco alunos e é liderada pelas pesquisadoras Mônica Lomeli e Fabiana Àvila Carreiro, da UFRJ. A startup Osiris Life Sciente foi criada por eles e desenvolveu a proteína que é usada como reagente nos kits. O grupo contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj).