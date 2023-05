Última aparição de Rita Lee foi em casa, assistindo ao 'Altas Horas'

A última aparição de Rita Lee foi no dia 15 de abril. Neste dia, ela, Roberto de Carvalho e João Lee, marido e filho, assistiram juntos ao programa "Altas Horas", que fez uma edição em homenagem a cantora. Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos.

Na atração totalmente dedicada a artista, o nome dela estava marcado no palco e hits de Rita foram cantados por famosos e amigos.

Em vídeos postados no Instagram, Roberto e João mostraram Rita na sala da casa dela, em São Paulo, reagindo às homenagens e emocionada.

Ela não participou do programa pois estava em casa desde que foi internada, no início de 2023. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença.

A homenagem feita por Serginho Groisman contou com apresentações de Manu Gavassi, Céu, Fernanda Abreu, Luíza Sonza, Paula Toller, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santo Cruz, Tom Zé e Zezé Motta.