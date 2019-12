Última edição do JAM no MAM em 2019 acontece neste sábado (28)

Depois de 14 edições da jam sessions realizadas no Solar do Unhão em 2019, o projeto chega a sua última edição do ano neste sábado (28). Dessa vez, finalizando as comemorações dos 20 anos do JAM no MAM, o evento terá a participação do baterista argentino Guimo Migoya, às 18h, que vai fazer uma homenagem ao baterista americano Steve Gadd.

Guimo Migoya já viveu em Salvador, quando foi membro do lendário grupo Sexteto do Beco e baterista no antigo Bar Vagão, no Rio Vermelho, berço da música instrumental independente nos anos 1980. Ele gravou, ao longo de sua carreira, mais de 150 álbuns, com suas próprias bandas e com artistas reconhecidos nacional e mundialmente. Entre eles estão Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Fafá de Belém, Armandinho, Luis Melodia, Luiz Caldas, Sarajane e Margareth Menezes, entre outros.

Depois, a partir das 19h, a Geleia Solar, banda base do projeto, vai celebrar a chegada do Verão com um repertório autoral, mesclado às obras de várias gerações de compositores instrumentais baianos. A noite terá ainda Standards da bossa nacional e do jazz internacional, adaptados ao estilo baiano nas interpretações.

“Nessas duas décadas, muitos foram iniciados na apreciação do jazz, sejam músicos ou leigos. Hoje, a JAM apresenta ainda mais qualificação, fruto dessa vocação e tradição pela música instrumental em nossa cidade”, comenta Ivan Huol, diretor artístico da JAM.

Serviço:

O quê: Última edição do JAM no MAM em 2019

Onde: Solar do Unhão (Av. Contôrno, s/n - Dois de Julho).

Quando: Neste sábado (28) às 18h.

Ingressos: R$ 8 (inteira) / R$ 4 (meia). Vendas no local. Para quem quiser contribuir com a manutenção do projeto, existe a opção da compra pelo valor integral, R$ 24, pelo portal Eventbrite. (https://tinyurl.com/jamdezembro)