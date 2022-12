Última Jam no MAM do ano recebe mulheres instrumentistas

A última JAM no MAM do ano acontece neste sábado (17) e promete uma profusão de sons e estilos, mesclados através do jazz e de ritmos brasileiros. Essa mistura acontece logo na abertura musical da noite, quando a banda Femin, formada por oito mulheres instrumentistas, assumirá o palco antes da Geleia Solar entrar em cena com as provocações sonoras, solos e improvisações que são características do evento. Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente online, através da plataforma Sympla.

A banda Femin é formada por Daniela Nátali (clarinete), Kamile Levek (guitarra), Larissa Braga (percussão e bateria), Lorena Martins (bateria), Riane Mascarenhas (baixo), Rosa Denise (trombone e piano), Tamires Estrela (baixo) e Vanessa Melo (clarinete). A apresentação faz parte da programação do Femin – Festival de Mulheres Instrumentistas, criado com o objetivo de dar destaque à trajetória desenvolvida por mulheres instrumentistas na Bahia.

As oito instrumentistas prepararam um repertório que passeia por standards da música instrumental brasileira e de compositores baianos. Ele inclui Patinete Rami Rami (Letieres Leite), Jacaré (Daniela Nátali), Coisa nº 1 (Clóvis Mello e Moacir Santos), Amor e Paz (Tom Jobim) e Lamento Sertanejo (Gilberto Gil e Dominguinhos), entre outras.

Serviço - Jam no MAM | sábado (17), das 18h às 21h, no Pátio do MAM Bahia (Solar do Unhão) | Ingressos: De R$ 5 a R$ 40, vendidos exclusivamente através da plataforma Sympla