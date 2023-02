Última 'Melhor Segunda' antes do carnaval terá Bell, Ivete e Timbalada

A última edição da temporada 2023 do ensaio de verão de Xanddy Harmonia, marcada para 13 de fevereiro, vai contar com participações especiais na semana da abertura do carnaval de Salvador.

Para a última 'Melhor Segunda' do ano, Xanddy convidou a cantora Ivete Sangalo e a banda Timbalada. Bell Marques, que já fez participação em edições anteriores, vai comandar pela primeira vez um show completo no encerramento da temporada.

Os ingressos do evento podem ser adquiridos nos Balcões de ingresso, Pida e no site Boratickets e custam entre R$100 e R$230.

Serviço - ‘A Melhor Segunda-Feira, com Xanddy Harmonia e participações de Bell Marques, Ivete Sangalo e Timbalada | segunda (13), 20h, na Arena Fonte Nova | Ingressos: R$ 100 (pista), R$ 180 (área vip) e R$ 230 (camarote), à venda no Balcões de Ingresso; Balcões do Pida; Boratickets