Última semana de inscrições para o Programa de Estágio da Pirelli 2023.2

O Programa de Estágio 2023.2 da Pirelli entra em sua reta final. Os interessados em participar devem concluir suas inscrições até o dia 20 de abril. Com o tema #EntreNoMovimento, a campanha oferece 25 vagas em diversas áreas, com cargas horárias e salários variados, para estudantes do ensino superior e de cursos técnicos. Os aprovados no processo de seleção começam o estágio no mês de julho desse ano.

As vagas serão para unidades em São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André, toda cidades do estado de São Paulo, ou para as fábricas de Feira de Santana (BA) e Campinas (SP). Os estudantes podem se inscrever para as áreas de: jurídico; saúde, segurança e meio ambiente; RH; comunicação; diversidade e responsabilidade social; TI; engenharias; marketing; logística; mecatrônica entre outros.

Com cargas horárias variadas, entre 4h, 6h ou 8h diárias, os estagiários terão entre os benefícios assistência médica, vale refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade de trabalho), vale transporte e/ou ônibus fretado (também variando de acordo com a localidade), seguro de vida, Gympass, entre outros.

Os salários variam de acordo com as localidades e as áreas de atuação, mas partem de R$ 756,00 e podem chegar até R$ 1.869,84. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://99jobs.com/pirelli/jobs/294897

Serviço Programa de Estágio Pirelli 2023.2

Inscrições até 20 de abril de 2023.

Para inscrições e mais informações: https://99jobs.com/pirelli/jobs/294897

Número de vagas: 25.

Bolsa Auxílio: Ensino superior – de R$ 1.189,44 à R$ 1.869,84; Ensino técnico - de R$ 756,00 à R$ 1.198,26. Obs: remuneração varia de acordo com a localidade

Benefícios: assistência médica; vale refeição ou refeitório no local; vale transporte e/ou ônibus fretado; cesta de Natal; seguro de vida; pitstop de desconto - série de descontos em lojas físicas e virtuais dos mais diversos segmentos; desconto de 30% em pneus; Gympass; programa plenamente – apoio saúde mental; pap - programa de apoio pessoal; entre outros

www.pirelli.com