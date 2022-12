Últimas vagas das quartas de final serão decididas nesta terça

Os últimos dois passaportes para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar serão carimbados nesta terça-feira (6), quando os dois duelos derradeiros das oitavas de final serão travados no Mundial: Marrocos x Espanha e Portugal x Suíça. Apenas duas destas seleções manterão vivo o sonho de colocar a mão na taça da edição 2022. Confira a seguir a agenda de jogos do 17º dia de torneio.

Marrocos x Espanha

Depois da goleada por 7x0 contra a Costa Rica na estreia da Copa do Mundo, a Espanha vai tentar voltar a apresentar um futebol eficiente diante do Marrocos no jogo das 12h, no estádio Cidade da Educação. A Fúria chegou a correr risco de não se classificar após empate com a Alemanha e derrota para o Japão, mas conseguiu se classificar em segundo lugar do E e agora quer se impor para conseguir a vaga nas quartas de final. O Marrocos não é favorito, mas entrará em campo com a moral de ter terminado a primeira fase na liderança do Grupo F, após empate com a Croácia na estreia e vitórias diante de Bélgica e Canadá. A seleção africana está de volta às oitavas do Mundial após 36 anos. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Portugal x Suíça

Apesar das polêmicas sobre sua titularidade, Cristiano Ronaldo deve estar em campo a partir das 16h, no estádio Lusail, com o objetivo de levar Portugal às quartas de final. Para isso, precisarão passar pela Suíça no duelo entre seleções europeias. O jogo será transmitido pelos canais Globo e SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. Portugal se classificou na liderança do Grupo H após vencer Gana e Uruguai. No entanto, na última rodada da primeira fase, perdeu para a Coreia do Sul. A Suíça avançou na segunda colocação do Grupo G, mesmo do Brasil. Perdeu apenas para a equipe verde e amarela, mas venceu Camarões e Sérvia. O goleiro titular Yann Sommer voltou a treinar após se recuperar de sintomas gripais e deve reforçar a equipe.