Último a se apresentar na Toca, Pablo analisa disputa no Vitória

A concorrência não é muito grande. O Vitória tem apenas três volantes no elenco, mas Pablo sabe que vai precisar mostrar serviço para se firmar como titular do Leão.

"Sei que na minha posição existem volantes que têm muita qualidade, sei da capacidade de todos e estou aqui para poder dar o meu melhor, para me empenhar. Consequentemente, todos vão subir de nível automaticamente", afirmou o jogador de 24 anos.

Além dele, João Pedro e Alan Santos são os volantes à disposição do técnico Dado Cavalcanti. No jogo de estreia do Campeonato Baiano, no empate em 1x1 com a Juazeirense, no último domingo (16), no Barradão, o comandante rubro-negro optou por escalar uma equipe com apenas um volante e João Pedro foi o escolhido.

Titular na reta final da temporada passada, João Pedro ganhou moral no clube e teve o contrato renovado. Ele foi o único jogador em atuação a ter o vínculo prorrogado. O centroavante Dinei, também remanescente, ainda se recupera de uma cirurgia e nem poderia ser desligado.

João Pedro ficou em campo até o apito final, mas ainda assim Pablo foi utilizado ao longo do segundo tempo, quando Dado abriu mão do meia Gabriel Santiago e o mandou a campo. Na avaliação do volante, pode mostrar mais à torcida rubro-negra.

"Não foi a estreia que eu esperava. Sou o tipo de pessoa que me cobro muito, mas acho que ao decorrer dessa batalha eu tenho certeza que vou poder contribuir para a minha equipe", projetou Pablo.

Último dos 30 jogadores do elenco a se apresentar na Toca, Pablo admite que ainda não está na sua melhor forma física, mas garante que não irá demorar a adquiri-la. "Estou trabalhando firme durante a semana, todos sabem que não estão na melhor fase da preparação física, mas eu tenho certeza que, dia após dia, jogo após jogo, todos vão conseguir chegar no seu nível", afirmou.

"Tô procurando trabalhar todos os dias forte e procurando me empenhar para que eu possa estar apto a ajudar essa camisa. Temos que estar focados e ter ambição de buscar coisas maiores, resultados", completou.

Depois do empate com a Juazeirense, o Vitória volta a campo pelo Baianão no domingo (23), às 16h, quando visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Pablo se coloca à disposição para atuar em qual posição do meio-campo Dado Cavalcanti preferir.

"Primeiro volante, segundo volante, acho que não tem posição preferida. Acho que a posição que o Dado colocar, vou estar sempre disposto a ajudar a equipe da melhor forma. Tô tranquilo, tô bem psicologicamente, tô focado em ajudar o Vitória", projetou Pablo, que agora também terá a concorrência de Alan Santos. Isolado por ter contraído covid-19, ele voltou a treinar com o elenco na segunda-feira (17) e é opção.