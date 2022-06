Último adeus: Daniel Alves se despede do Barcelona

Daniel Alves deu o último adeus como jogador do Barcelona. Na tarde desta quarta-feira (15), o lateral brasileiro confirmou sua saída através de uma publicação nas redes sociais, onde se despede do clube que defendeu por oito anos no total. O contrato de Dani com o Barça vai até o dia 30 de junho e pouco antes do post do jogador o clube havia informado sua saída.

"Agora sim chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a esse clube, a essas cores, à essa casa. Mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos se desviam, e as histórias são escritas por algum momento em lugares diferentes. Tentaram me despedir mas não conseguiram (risos), mas vocês podem imaginar o quanto sou resistente e resiliente", escreveu Daniel na legenda do vídeo.

O lateral agradeceu a oportunidade dada pelo clube de poder atuar uma segunda vez com a camisa do Barcelona. "Gostaria também de agradecer a todos os funcionários pela oportunidade que me deram de voltar a este clube e poder voltar a vestir essa camisa maravilhosa, não sabem como estou feliz", continuou o jogador.

"Passaram muitos anos até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar para dizer adeus", Dani Alves

Após duas temporadas muito ruins em campo e com problemas financeiros, o Barça passa agora por um processo de reconstrução financeira, o que foi um fator fundamental para a não permanência de Daniel Alves na Catalunha. Segundo as informações do jornal espanhol Sport, o próprio treinador do time, Xavi Hernández, que foi companheiro de elenco de Dani, fez uma ligação para conversar com o atleta e explicar que talvez ele não tivesse minutagem nesta temporada para justificar sua permanência.

Daniel Alves pediu para que os atletas e funcionários que seguem no clube possam ajudar nesse momento de reabilitação. "Espero também que aqueles que vão permanecer mudem a história daquele belo clube, desejo-o de coração", completou o lateral. O lateral chegou em novembro do ano passado, após rescindir com o São Paulo, e assinou um contrato até o fim desta temporada.

"Fecho um ciclo muito lindo e se abre outro ainda mais desafiador", Daniel Alves em sua despedida do Barça

Nesta passagem Dani disputou 17 partida, segundo 16 como titular, marcou um gol e deu quatro assistência. Ele é o jogador com mais títulos na história do futebol e pela equipe espanhola conquistou 23 troféus, entre eles três Liga dos Campeões e seis campeonatos espanhóis.

Veja o vídeo de despedida publicado por Daniel Alves