Último álbum de Letieres recebe 2 indicações ao Prêmio da Música Brasileira

O último lançamento do maestro baiano Letieres Leite concorre em duas categorias no Prêmio da Música Brasileira 2023. Lançado em 2022 pela gravadora carioca Rocinante, o álbum "Moacir de todos os santos" o rendeu indicações nas categorias de Melhor Grupo Instrumental (Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz) e Melhor Lançamento Instrumental (Letieres, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat, produtores musicais).

Letieres foi vítima da Covid-19 aos 61 anos, em outubro de 2021. "Letieres foi um revolucionário, tanto na música quanto em sua luta antirracista. A envergadura de sua pesquisa em torno do sistema de claves das matrizes africanas, somado à sua capacidade de colocá-las em prática como instrumentista, arranjador e professor, é sem paralelo. Foi um vanguardista profundamente enraizado na ancestralidade", comenta o músico e poeta Sylvio Fraga, amigo de Letieres e diretor artístico da Rocinante.

O disco foi gravado no estúdio da Rocinante em Araras, região serrana do Rio de Janeiro, que passou por uma reforma para receber o maestro e seus 20 músicos. O trabalho ganhou vida em vinil, com 7 faixas. Entre as participações especiais, nomes como Caetano Veloso, Raul de Souza (trombone), Joander Cruz (saxofone alto) e Marcelo Martins (saxofone tenor).

Letieres faleceu logo após a mixagem do disco, mas chegou a escutar a última música em Salvador, por videoconferência. A gravadora Rocinante antecipa que há outros projetos inéditos de Letieres em processo de finalização que em breve irão se somar ao já incontornável legado do maestro.

Prêmio

A grande diversidade e pluralidade da música brasileira serão celebradas no próximo dia 31 de maio, data que marca a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira. Após quatro anos sem a tradicional cerimônia, o palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro receberá artistas de todos os cantos do país, que serão premiados em 31 categorias. Alcione é a homenageada da edição 2023.